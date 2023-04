Novità ai vertici di Cisl Torino: Provenzano (Fim) entra nella segreteria di Lo Bianco

Torinese e residente a Grugliasco, 42 anni, sposato con Marianna e padre di Gioele, Provenzano è segretario generale della Fim, incarico che lascerà nelle prossime settimane, dal 17 dicembre 2019. Ancora presto per fare nomi, ma in tanti sarebbero pronti a scommettere su Rocco Cutrì, come successore.



Il suo cammino nella Cisl inizia nel 2007, nei giorni della dolorosa vicenda Thyssenkrupp di cui Provenzano era dipendente. Nel 2008 viene assunto all’Alenia Aeronautica di Caselle, dove svolge il ruolo di rsu aziendale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel 2015 diventa operatore territoriale della Fim e due anni dopo, nel luglio del 2017, entra a far parte della segreteria Fim torinese, con l’incarico di segretario organizzativo per diventarne segretario generale nel dicembre 2019. Negli ultimi tre anni e mezzo ha vissuto come massimo esponente dei metalmeccanici torinesi della Cisl il passaggio di Fca a Stellantis, la firma del Contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, siglato nel febbraio del 2021, e quella del Ccsl di Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh dell’8 marzo scorso. Durante il suo mandato da segretario generale, Torino ha ospitato nell’aprile 2022, al Lingotto, il XX congresso nazionale della Fim che mancava in città dal lontano 1954.