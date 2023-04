Incidente tra Borgaro e Caselle: traffico in tilt sulla tangenziale nord. Sulla A5 furgone finisce in una scarpata

Incidente tra Borgaro e Caselle: traffico in tilt sulla tangenziale. Sulla A5 furgoncino finisce in una scarpata

Pomeriggio con un doppio incidente sulle strade del torinese.

Incidente sulla tangenziale nord

Uno scontro è avvenuto tra Borgaro e Caselle, sulla tangenziale nord, in direzione Milano. Coinvolte due vetture e un mezzo pesante: una conducente, rimasta ferita, è stata portata in codice verde al San Giovanni bosco di Torino.

Chiuse prima corsia di marcia e corsia di sorpasso per permettere la rimozione dei veicoli. Forti le ripercussioni sul traffico in direzione Milano.

Scontro sull'A5 all'altezza di Volpiano

In precedenza, altro incidente, stavolta sull'autostrada A5, poco prima di Volpiano, in direzione Torino. Due i veicoli coinvolti, con il furgone finito in una scarpata dopo il sinistro.

Un ferito è stato condotto in codice verde all’ospedale di Chivasso. In questo caso nessuna problematica per la circolazione.