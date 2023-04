"Mi butto giù", poi l'abbraccio degli angeli della polizia: salvo un ragazzo di 25 anni

Voleva farla finita e porre fine a un presente tormentato, ma l'intervento degli uomini in divisa della polizia l'ha convinto a ritornare con forza sui suoi passi. E' una storia a lieto fine quella che arriva da un complesso di case popolari del quartiere Parella: è qui, in un cortile interno delle palazzine Atc, che lunedì pomeriggio due agenti del Commissariato San Paolo hanno sventato un suicidio, convincendo un giovane a non gettarsi dal balcone.

Il tempestivo arrivo degli agenti

Il ragazzo, al telefono con un operatore del numero unico 112, ha più volte dichiarato di volersi gettare dal quarto piano. Il tempestivo intervento degli agenti della polizia ha evitato il peggio: un poliziotto, rimasto in cortile, ha continuato a parlare al giovane per convincerlo a desistere. Il collega, nel frattempo, è entrato nell'appartamento. I genitori, in casa in quegli attimi concitati, non si erano accorti di nulla. Una volta visto l'agente alle sue spalle, il ragazzo ha cominciato a piangere. Arrivato davanti al poliziotto l'ha abbracciato e con lui si è confidato: "Aiutami, non sto bene".

Affidato alle cure dei sanitari del 118

Il giovane, ragazzo psichiatrico in cura presso una comunità e in attesa di trasferimento, è stato affidato alle cure dei medici del 118, che l'hanno trasportato al Maria Vitoria in codice giallo per gli accertamenti del caso.