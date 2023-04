Sequestro milionario al contabile della famiglia ndranghetista: sigilli a case, proprietà e società per 4 milioni di euro

La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato (su ordine del tribunale di Torino) beni per 4 milioni di euro a un commercialista ritenuto essere il "contabile" di una famiglia affiliata alla 'ndrangheta e con ramificazini nella provincia di Torino.



L'uomo, peraltro, si trova già in carcere in seguito a una precedente indaginie. Ma la famiglia cui sarebbe collegato è ritenuta responsabile di attività come sequestri di persona e narcotraffico internazionale.



Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il professionista avrebbe stilato un vero e proprio "vademecum" per la realizzazione di frodi fiscali all'IVA nazionale e dell'Unione Europea. I beni sequestrati sono, in particolare, quattro imprese (e due quote sociali) operanti nei settori edile, agricolo e appunto nel mondo dei commercialisti ed esperti contabili, ma anche 66 beni immobili (in Piemonte ed in Basilicata), altri beni e 18 operazioni finanziarie.