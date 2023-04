Figli d'arte: storia di un termine abusato

I figli d'arte sono figli di persone che già avevano successo nello stesso campo artistico o professionale. Questa espressione non ha sempre una valenza positiva: agli occhi di chi si è costruito da solo, i figli di personaggi famosi sono avvantaggiati da un legame genetico e dalla possibilità di accedere facilmente a informazioni e conoscenze che altri non hanno. Tuttavia, chi giunge a queste conclusioni spesso sottovaluta altri aspetti, come la pressione di dover essere sempre confrontato con almeno uno dei propri genitori. Senza sottovalutare il fatto che esistono ancora molti giovani figli di celebrità che riescono a raggiungere successi ed eccellenze grazie al proprio talento e al proprio duro lavoro, senza dover necessariamente appoggiarsi alle loro origini.

L’origine dell’espressione “figlio d’arte”

In origine l’espressione “figlio d’arte” era utilizzata solo nell’abito teatrale. Compare per la prima volta nel XVI secolo, quando la famiglia dei De’ Medici, importante famiglia italiana, produce una lunga linea di artisti, che hanno un ruolo di spicco nel mondo dell’arte e della cultura.

Dal XVI al XX secolo, “figlio d’arte” ha assunto un significato molto più ampio, per indicare qualsiasi artista che discenda da una famiglia di successo. Nei secoli, la fama dei figli d’arte è cresciuta sempre di più, grazie alla loro straordinaria sensibilità artistica, che li ha portati a raggiungere grandi traguardi.

Essere un figlio d’arte, per molti artisti, è stato qualcosa di speciale. La notorietà che accompagnava i figli d’arte ha portato loro grande soddisfazione, ma anche grandi responsabilità, dovendo mantenere uno standard elevato di qualità e professionalità. Inoltre, essere un figlio d’arte ha significato anche un grande onore, poiché era un modo per onorare i propri antenati e celebrare la propria famiglia.

Durante il XX secolo, la fama dei figli d’arte è aumentata in tutto il mondo, diventando una figura di riferimento nell’ambito culturale.

I figli d’arte che hanno avuto successo

Tra i figli d’arte più conosciuti che hanno intrapreso lo stesso percorso dei genitori emerge la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp. Si tratta di una giovane attrice e modella francese. Figlia dell'attore, regista e produttore cinematografico Johnny Depp, e della modella e attrice Vanessa Paradis, ha cominciato la sua carriera nel 2015 recitando nel film "Yoga Hosers" di Kevin Smith. Da allora non si è più fermata, affrontando diversi progetti e partecipando a sfilate di moda importanti.

Oltre a essere un'attrice come il papà, Lily-Rose Depp è anche una modella di successo come la mamma. Ha partecipato a campagne di moda di famosi stilisti come Chanel, Dior, Yves Saint Laurent e molti altri. È stata anche scelta come volto per la linea di profumi di Chanel. Tra i figli d'arte più famosi ci sono l'attrice Gwyneth Paltrow, figlia del regista Bruce Paltrow; il cantante Justin Bieber, figlio della madre Pattie Mallette; l'attrice Angelina Jolie, figlia dell'attore Jon Voight; la cantante Miley Cyrus, figlia dell'attore Billy Ray Cyrus; e la cantante e attrice Jennifer Lopez, figlia della madre Guadalupe Rodriguez. Queste celebrità hanno capitalizzato la notorietà dei propri genitori facendosi strada nel mondo dello spettacolo; tuttavia, non hanno acquisito la loro fama facilmente, ma grazie al loro talento, all’impegno e alla dedizione.