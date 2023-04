A Torino torna la Festa dei Vicini (di casa): pranzi, merenda e musica in compagnia

A Torino sabato 27 e domenica 28 maggio torna la Festa dei Vicini. Un appuntamento ormai consolidato, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, che si propone di rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto, promuovendo le buone relazioni di vicinato e rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale. Un evento voluto dal Comune per aderire alla Giornata europea dei Vicini, nata a Parigi nel 1999.

Pranzo/cena/merenda con i vicini

Chi vorrà partecipare- con i propri vicini di casa, il condominio, l’associazione, il comitato inquilini o il proprio esercizio commerciale - potrà organizzare un momento di convivialità: un pranzo, una cena, ma anche un aperitivo, una merenda accompagnati da musica, spettacoli dal vivo o altre forme di intrattenimento a proprio piacere. Le iniziative concorreranno a formare il programma della Festa, che nella sua ultima edizione ha contato su oltre 80 occasioni di ritrovo e divertimento.

Come aderire

Per aderire, in modo semplice e, naturalmente, gratuito, è possibile scaricare i moduli disponibili sul sito della Città (www.comune.torino.it/<wbr></wbr>festadeivicini) e inviarli compilati entro il 2 maggio all’indirizzo mail festadeivicini@comune.torino.<wbr></wbr>it. Per l’edizione 2023 l'invito è esteso anche alle scuole primarie, con l’obiettivo di coinvolgere in un momento di condivisione e di partecipazione attiva bambine, bambini e le loro famiglie.