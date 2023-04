Settimo Torinese, le Penne nere regalano un concerto memorabile alla città [FOTO]

Suggestione, bel canto e note emozionanti. Ecco la sintesi del concerto che si è tenuto nei giorni scorsi a Settimo Torinese, con le Penne nere del coro degli alpini come protagonisti. Il Coro Ana della Sezione di Torino.



Canti alpini, soprattutto. Dal Testamento del capitano a La Montanara: 18 brani scelti in un repertorio di 140 canzoni. "Siamo stati ospitati in un concerto di Pasqua, anche se la Pasqua è passata - dice Franco Massimo, presidente del coro alpini Torino - e per noi è stato un onore essere ospitati qui".



Ad accoglierli e applaudirli, una sala gremita di persone. Sul palco, per salutare gli artisti con la penna sul cappello, anche la sindaca della città, Elena Piastra.