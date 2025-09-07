Quando la scuola costa troppo: Abito dona zaini, astucci e quaderni ai bambini bisognosi

Scuola mia quanto mi costi: zaino, penne, matite, quaderni e righelli non sono alla portata di tutte le tasche. Abbiamo visto come fare la spesa per l'anno scolastico in partenza possa costare da un minimo di 65 euro a più di 200, per questo motivo ci sono realtà che aiutano le famiglie più bisognose con il materiale scolastico. Come Abito, il progetto della San Vincenzo De' Paoli che non si limita a vestire le persone senza fissa dimora ma raccoglie anche cancelleria e giocattoli per i bambini.

Il caro scuola che non tutti possono permettersi

In questo periodo dell'anno è molto alta la richiesta per tutto il materiale necessario per il primo giorno di scuola, che non tutti possono permettersi. Abito supporta circa 3300 persone e più di uno su quattro sono bambini.

La metà di loro sono bambini delle elementari e alcuni di questi potrebbero trovarsi senza zaino il primo giorno di scuola: per questo motivo è stata lanciata la campagna di raccolta fondi per zaini, quaderni e astucci, ai quali è possibile contribuire con una donazione - all'incirca 45€ equivalgono a uno zaino pieno di tutto il necessario, 25€ ai quaderni per tutto l’anno e 15€ a un astuccio pieno di penne e matite - ma anche portando i singoli prodotti nella boutique di via Santa Maria 6/i (meglio previa appuntamento, tramite la sezione "Dona vestiti" sul sito o scrivendo una mail dalla sezione "Contatti").

In arrivo il Mercatino Solidale

Inoltre, dal 19 al 21 settembre torna da Abito il Mercatino Solidale, dov'è possibile acquistare i capi di seconda mano in stile vintage e sostenere il progetto. La domenica si aprirà con una colazione e sarà chiusa dal rinfresco con DJ set, in orario di aperitivo.