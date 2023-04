Divorzio nel Terzo Polo, il vicesegretario regionale di Azione passa ad Italia Viva

Il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda produce i primi effetti anche in Piemonte. Il vicesegretario regionale di Azione Matteo Emanuele Maino ha annunciato poco fa, con un post Facebook, di passare ad Italia Viva. "La mia scelta - spiega Maino - viene dalla consapevolezza che la rottura del percorso unitario del partito unico, tanto attesa da chi ci ha votato e dai territori, abbia precise responsabilità". Quest'ultime per Maino sono di Calenda, quindi non ci sono "più i presupposti per una permanenza" in Azione. "Mi impegnerò - conclude - a perseguire gli obiettivi politici che mi hanno sempre caratterizzato, nell’interesse esclusivo dei cittadini."