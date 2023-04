Il bello dell'inclusione: torna il progetto di estetica che insegna un mestiere alle persone sorde

“Rendere accessibile un corso non significa solo mettere l'interprete in Lingua dei Segni Italiana per veicolare tutti i contenuti, significa pensare secondo il design for all ovvero tutto per tutti. Con Idea Formazione abbiamo co-progettato e co-programmato questo corso ottenendo un grande successo. Come Presidente Regionale Ens Piemonte sono fiero del risultato, tutelare i diritti delle persone Sorde è la nostra Mission e in questo corso per la prima volta in Italia e unico nel suo genere abbiamo creato una classe composta da ragazze Sorde provenienti da tutta Italia perchè abbiamo permesso loro di accedere alla formazione professionale. Vogliamo alzare ancora l'asticella portandole ad essere future direttrici tecniche di un centro estetico. Tutto si può fare se pensato per tutti“ si legge nel comunicato di Serafino Timeo, presidente regionale Ens Piemonte (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi).