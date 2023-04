Scopri come individuare il tuo pacco proveniente dalla Cina

Con lo sviluppo del commercio online, sempre più pacchi vengono spediti per posta dalla Cina. Per il metodo di consegna, molti optano per China Post, in quanto è il servizio più economico. China Post si occupa della consegna di pacchi e articoli postali in Cina e all'estero. Questo operatore postale effettua un volume elevato di spedizioni di merci ed è diventato incredibilmente popolare negli ultimi anni. Se hai spedito un pacco dalla Cina o se ne aspetti uno, non esitare a seguirne la consegna online. Per sapere se il pacco ha lasciato il territorio cinese o se è arrivato sul suolo italiano utilizza il tracciamento online.

Monitoraggio dei pacchi China Post

Per tracciare dal vivo il tuo pacco China Post, tutto ciò che devi fare consiste nel recuperare la tua nota di carico o il tuo numero di pacco e inserirlo nell'apposito campo online di qualsiasi piattaforma di tracciamento, come ad esempio Ordertracker. Saprai dove si trova il tuo pacco e la data di consegna dello stesso. Puoi anche visitare il sito web di china post, che è in cinese per tracciare i tuoi pacchi. Puoi anche contattare China Post per telefono componendo il numero +86 20 11185 dalla tua rete fissa al prezzo di una chiamata internazionale, oppure utilizzare il modulo di contatto che troverai sul sito web di China Post.

Qual è il formato del numero di tracciamento postale di China Post?

Il codice di tracciabilità del tuo pacco China Post è composto da 13 caratteri, con quattro lettere e nove numeri. Le lettere iniziali indicano il metodo di spedizione e tutti i codici terminano sempre con le lettere CN. Ad esempio: RV433264709CN. Esistono diverse opzioni di spedizione dalla Cina, tra cui la posta aerea raccomandata tracciabile in molti paesi, la posta raccomandata di superficie che richiede più tempo e i pacchi inviati tramite China EMS con tariffe più elevate ma spedizioni più veloci. Con il servizio ePacket, i pacchi possono essere consegnati in Italia entro 7-15 giorni dalla spedizione, mentre per gli altri paesi si applicano i tempi di consegna di EMS.

Come rintracciare un pacco China Post in modo rapido e sicuro?

Il tracciamento dei pacchi China Post è facile come dicevamo prima con piattaforme online come Ordertracker, tutto ciò che devi fare per tracciare un pacco è incollare il tuo numero di tracciamento nel campo fornito o accedere alla sezione di tracciamento internazionale per tracciare il tuo pacco. Ordertracker è un sistema di tracciamento universale in grado di tracciare un pacco internazionale da qualsiasi posta con l'applicazione "traccia il mio pacco" con informazioni molto dettagliate.

Quali sono i tempi di consegna di un pacco dalla Cina?

I tempi di consegna della spedizione con China Post variano da 7 giorni a 3 mesi, dipendendo dalle dimensioni del pacco e dal Paese di destinazione. La velocità di spedizione può essere personalizzata in base alle tue esigenze specifiche. China Post offre servizi di spedizione internazionali per pacchi di diverse dimensioni e pesi, compresi i servizi di posta espressa. Prima di inviare un pacco, è importante verificare le specifiche relative al peso e alle dimensioni del collo per determinare la tipologia di spedizione più adatta alle tue esigenze.