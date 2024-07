Turisti polacchi sono al Museo dell'auto, il ladro mette nel mirino la loro vettura: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Barriera Nizza hanno arrestato un cittadino croato di 38 anni gravemente indiziato di furto aggravato su autovettura.

I poliziotti, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati nella zona del Museo dell’Auto (dove negli ultimi tempi si sono verificati alcuni furti su autovetture di proprietà di turisti in visita), hanno notato arrivare dai giardinetti di via Richelmy un uomo a bordo di monopattino.

Il sospetto si è avvicinato a una monovolume con targa straniera parcheggiata sul piazzale Fratelli Ceirano e, raccolta da terra una pietra, ha rotto il deflettore anteriore destro. Si è poi allontanato, per poi riavvicinarsi: aperta la portiera, ha rubato due zaini. Si è poi spostato nel giardinetto vicino, in via Richelmy, per controllare il bottino.

Interrotto dall’arrivo degli agenti in borghese, il 38enne ha tentato la fuga attraversando corso Unità d’Italia in direzione del Po, per poi riattraversare nuovamente, nonostante il traffico e le auto. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo.