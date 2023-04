Sparklo (SPRK) diventerà più grande di Sandbox (SAND) grazie a sorprendenti utilità

Mentre il mercato delle criptovalute continua a crescere, gli operatori emergenti come Sparklo offrono funzionalità e vantaggi unici agli utenti. In questo articolo analizzeremo da vicino l'approccio innovativo di Sparklo all'investimento in metalli preziosi. Faremo anche un confronto tra Sparklo e Sandbox (SAND). Iniziamo con una breve panoramica di Sandbox.

Sandbox (SAND) guadagna slancio grazie ai nuovi sviluppi che ne spingono il prezzo

Sandbox (SAND), una delle principali piattaforme di metaverso, ha stretto una partnership con Playground Studios per lanciare il "Meloverse". Questo metaverso creerà un'esperienza virtuale incentrata su LaMelo Ball, 21 anni, stella dell'NBA.

I fan del playmaker degli Charlotte Hornets potranno immergersi nel suo mondo come mai prima d'ora. Potranno frequentare e giocare nell'ambiente virtuale per avvicinarsi al loro atleta preferito.

The Sandbox (SAND) punta sulla massiccia influenza di LaMelo Ball sulla Gen Z per attirare i giovani adulti verso Web3 e il Metaverso. L'azienda spera che la popolarità di Ball incoraggi i giovani adulti a partecipare alla tecnologia blockchain.

Secondo Sebastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox (SAND), Ball è una "personalità trasfigurativa che si impegna fortemente con i fan attraverso i social media, e non vediamo l'ora di vedere quali tipi di impegno sarà in grado di creare con la sua comunità in The Sandbox".

Tutti coloro che possiedono un account KYC'd Sandbox (SAND) possono partecipare al primo evento Meloverse, che si svolgerà dal 17 aprile al 1° maggio. I partecipanti avranno accesso al Social Hub di Melo, che presenta 19 missioni uniche legate ad alcuni degli hobby preferiti di Melo.

I giocatori riceveranno un pezzo di memorabilia del Meloverse al completamento di ogni missione. Anche se non si tratta di NFT, si tratta di distintivi che possono essere riscattati per ottenere altri vantaggi in futuro.

Sparklo (SPRK): Investimento frazionario in metalli preziosi reso facile

Sparklo offre agli utenti la possibilità di investire in metalli preziosi come oro, argento e platino attraverso un modello di investimento frazionario. Ciò significa che gli utenti possono investire in una porzione del metallo prezioso senza acquistare l'intero bene, rendendo l'opzione più conveniente per gli investitori.

Per rendere il processo di investimento ancora più accessibile, Sparklo conia un NFT per ogni investimento frazionario, che può essere acquistato con i token SPRK. Questo protocollo unico consente agli investitori di partecipare al mercato dei metalli preziosi senza detenere il bene fisico.

Sparklo offre tempi di transazione rapidi e commissioni ridotte, rendendolo un'opzione interessante per gli utenti che desiderano trasferire fondi in modo rapido e conveniente. Il token SPRK ha una disponibilità totale di 1.000.000.000 ed è attualmente nella fase 1 della prevendita, al prezzo di soli 0,015 dollari per token.

Con il suo approccio innovativo all'investimento frazionario in metalli preziosi e le sue commissioni ridotte, Sparklo può rappresentare una svolta nel mondo delle criptovalute. Poiché sempre più investitori cercano di diversificare i loro portafogli, le caratteristiche e i vantaggi unici di Sparklo potrebbero renderlo un'opzione popolare per investire nel mercato dei metalli preziosi.