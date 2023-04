Torino salta da un ponte all'altro e si scopre invasa dai turisti: per il 25 aprile occupato il 90% delle stanze d'albergo

Un altro ponte, un altro successo per Torino. La città della Mole, che continua ad alimentare la sua anima turistica, è infatti pronta ad accogliere tanti nuovi visitatori in vista del 25 aprile. E la conferma arriva da Confesercenti e dalle previsioni per l'occupazione delle camere d'albergo. Per la Festa della Liberazione, infatti, gli addetti ai lavori si preparano a un nuovo tutto esaurito. Si stima, addirittura, che le camere d'albergo nel capoluogo piemontese potrebbero essere occupate in nove casi si dieci". Una conferma, dunque, dopo i risultati della Pasqua e in vista anche dei prossimi ponti "lunghi" del Primo Maggio e del 2 giugno. Soddisfatto il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, che ribadisce come questi numeri rappresentino "un'altra conferma della forza di attrazione della nostra città. E anche per il week end del 1° maggio si va verso il tutto esaurito".