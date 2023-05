Cloud e HTML5: l'influenza nella trasformazione del mobile gaming

Che lo smartphone stia diventando uno strumento sempre più indispensabile nella nostra vita è cosa che possiamo appurare quotidianamente. Che sia per segnare gli appuntamenti sul calendario, per controllare le ultime notizie o per avere indicazioni stradali, si ricorre a questo comodo e versatile strumento dal quale difficilmente ci dividiamo.

La sua diffusione e il sempre maggiore utilizzo stanno però cambiando anche i mercati, perfino i più classici e tradizionalisti come quello dei videogiochi, da sempre legato a computer e console, con nomi di spicco che tutti conosciamo. Spesso si tratta di strumenti costosi e scarsamente accessibili al grande pubblico, che magari ama giocare, ma non tanto da investire centinaia - se non migliaia - di euro in un device specifico per una singola attività, come il gaming.

Cloud gaming, il filo d’Arianna fra il gaming tradizionale e le nuove forme di gioco

È qui che entra in gioco lo smartphone, che viene prediletto dall'82,4% dei gamers. I nuovi modelli vantano prestazioni alla pari dei computer e la connessione superveloce disponibile in quasi tutta Italia - se non da rete mobile, tramite banda larga - fa il resto.

Non sono più necessarie schede di memoria e ingenti spazi di archiviazione, perché la maggior parte dei titoli di successo è ormai disponibile sul cloud, che ha contribuito alla rapida crescita del mobile gaming, economia di settore che genera il maggior numero di ricavi.

Attraverso il cloud gaming si gioca senza appunto dover disporre di device con particolari caratteristiche, diversamente da quanto avviene per i videogiochi tradizionali. In questo caso, ci si connette a server remoti, prendendo sostanzialmente a prestito una piccola quantità di potenza di calcolo da un supercomputer che gestisce altresì il rendering del gioco restituendo l’immagine sullo schermo del nostro smartphone.

Addio quindi ai pesanti e gravosi download e agli acquisti di titoli su supporto esterno. Il cloud gaming si è proposto come via intermedia fra l’industria videoludica più classica - come abbiamo detto, legata a console e computer - e quella nuova, legata invece agli smartphone.

Il ruolo del responsive design e dei protocolli di sicurezza

Questo sistema è, in realtà, sfruttato da anni dall’industria del gambling, che negli ultimi tempi non ha dovuto far altro che ottimizzare i contenuti già disponibili in streaming per il mobile gaming. Con l’aiuto del linguaggio HTML5, il passaggio al mobile è stato facilitato dal responsive design, meccanismo che agisce istantaneamente sui contenuti di una pagina web, adattandoli al device che l’utente sta utilizzando.

L’HTML5 trova la sua massima espressione in tipologie di giochi come le slot online, poiché ha reso possibile l'accesso a questi titoli molto popolari anche attraverso i dispositivi con schermi più piccoli. Grazie all'HTML5, le slot mantengono la stessa qualità audiovisiva e sicurezza a cui siamo abituati, garantendo un'esperienza di gioco ottimale indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Infatti, il portale con cui l’utente si interfaccia è lo stesso, o tutt’al più è l’applicazione nativa del casinò online. Entrambi garantiscono i sistemi di sicurezza più avanzati, tanto per la navigazione da computer quanto per quella da smartphone e tablet. I siti sicuri utilizzano infatti il protocollo HTTPS e i certificati SSL e TLS, oltre agli stessi sistemi crittografici implementati dagli istituti di credito e dai wallet di pagamento.

Il successo del mobile gaming non sembra destinato a fermarsi: le previsioni per l’anno in corso sono infatti ottime e le proiezioni future prospettano un’ulteriore crescita, anche grazie alle ispirazioni delle nuove generazioni di utenti, che stimolano il mercato verso nuovi orizzonti e verticali di gioco.