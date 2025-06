Reply trova casa alla sua squadra di "gaming" nel cuore di Torino: spazio a giocatori, influencer e creatori di contenuti [FOTO]

Torino città dell'innovazione, anche quando si parla di videogiochi e (vasti) dintorni. L'ultima dimostrazione in ordine di tempo arriva da Reply, la società specializzata in comunicazione e media digitali che, dopo aver preso casa nella storica palazzina del Lingotto che affaccia su via Nizza (ex culla della Fiat) adesso porta nel cuore della città la sua squadra specializzata nei videogiochi. O meglio: il cosiddetto "gaming", che è molto di più di ciò cui erano abituati i boomer con consolle e controller in mano.



Nuova casa nel cuore della città "vecchia"

Ora l'esperienza è immersiva, compenetrata nel mondo dei social e diffusa in streaming (potenzialmente) ai quattro angoli del mondo, sfondando quelle pareti che una volta si limitavano alla cameretta di chi giocava con il computer. E per trovare uno spazio adatto a queste attività, la Reply Totem ha sollevato il sipario sulla sua nuova "casa", in via Santa Chiara 1 bis. Nel cuore storico della città della Mole.



Qui, dunque, ha acceso i motori (e gli schermi, i led e tutto il resto) una Gaming House che è pronta a selezionare il meglio dei nuovi talenti per quanto riguarda giocatori, ma anche creatori di contenuti e influencer del mondo del gioco in digitale. Un hub moderno e multifunzionale in cui ospitare i player, incentivare la creazione di contenuti di qualità e offrire momenti di formazione, team building e innovazione.



Uno spazio fisico per giocatori virtuali

Reply Totem rappresenta ormai una realtà di riferimento nel panorama esports italiano ed europeo, grazie al sostegno di Reply, che ne è lo sponsor principale e che da 5 anni affianca il team, ma anche di partner come ASUS ROG (Republic of Gamers) e WD_BLACK. La Gaming House rappresenta molto più di un semplice spazio fisico: è un hub dinamico, progettato per stimolare la creatività, la sinergia tra i team e l’interazione con la community. Qui si possono trovare postazioni professionali per il gaming, un’area streaming, spazi per la produzione di contenuti digitali, zone relax e ambienti dedicati alla formazione e al confronto tra i giocatori.



"La Gaming House di Torino rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita. È il punto di incontro tra talento, tecnologia e passione, e uno strumento per rafforzare il posizionamento di Reply Totem nel mondo esports, sia a livello nazionale che internazionale — dice Fabio Cucciari, amministratore delegato di Reply Totem -. Con questa apertura, Reply Totem rinnova il proprio impegno nel valorizzare il talento, promuovere una cultura esports professionale e offrire un’esperienza d’eccellenza, capace di unire performance, intrattenimento e spirito di squadra".