Non solo vestiti: Progetto Abito ha bisogno di mutande da donare ai senzatetto, ecco la raccolta durante l'aperitivo

Mutande e calzini per i senzatetto e le famiglie fragili: parte con un aperitivo e una mostra la campagna di raccolta del Progetto Abito. La boutique solidale della San Vincenzo De' Paoli, che si impegna a donare vestiti usati a chi ne ha bisogno, è alla ricerca di biancheria intima che, per igiene, deve essere nuovo.

Per questo motivo, Abito organizza appuntamenti per raccogliere parte delle 8400 mutande nuove che dona ogni anno alle oltre 3000 persone che bussano alla loro porta.

Primo appuntamento venerdì 6 giugno

Il primo appuntamento estivo sarà proprio venerdì 6 giugno alle ore 19, nella sede di via Santa Maria 6, col lancio della campagna "Non lasciateci in mutande”. Il formato è l'ormai consolidato "Aperislip": per partecipare è richiesto di portare almeno tre paia di mutande nuove e di contribuire con una donazione libera a sostegno del progetto.

In cambio, i partecipanti potranno gustare un buffet offerto da Revello Gastronomia e visitare la mostra dell’artista Silvio Sartori, di origini italo-brasiliane, un tempo beneficiario di Abito e oggi autore di opere che raccontano la città di Torino. Un ritorno simbolico in un luogo che, in passato, lo ha sostenuto concretamente.

"Un piccolo gesto può fare la differenza"

"Con la campagna 'Non lasciateci in mutande' – spiega Elisa Valenti, coordinatrice del progetto – vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare biancheria intima nuova per garantire dignità e rispetto alle persone in difficoltà economica. Ogni piccolo gesto può fare la differenza".

L'emporio Abito si presenta come un vero e proprio negozio, dove oltre 3.300 persone nel 2024 hanno potuto scegliere in autonomia abiti e altri beni essenziali. L'obiettivo non è soltanto donare vestiti e materiale per la casa o per la scuola ai senzatetto o alle famiglie, ma restituire loro la dignità e l'autonomia della scelta. Inoltre, il progetto promuove il riutilizzo come presidio contro il fast fashion e lo spreco. L’accesso è riservato a chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro o vive senza fissa dimora.

Tutti gli appuntamenti in programma

L’Aperislip è solo il primo appuntamento: la raccolta proseguirà per tutta l’estate a partire dal Mercatino del 13, 14 e 15 giugno. In questa occasione sarà possibile acquistare i vestiti esposti nella sede di Abito, e il ricavato andrà a sostenere il progetto.