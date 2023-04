È stato pubblicato il bando di gara per la gestione del polo museale di Villa Regina Margherita a Bordighera

Il complesso, già sede nel 2019 della mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera” e prima ancora della preziosa collezione della Fondazione Terruzzi, presenta caratteristiche di grande suggestione. Gli spazi ampi e luminosi su tre piani e seminterrato, il rigoglioso parco circostante, la terrazza panoramica all’ultimo livello con caffetteria, la disponibilità di attrezzature e dotazioni specifiche per l’attività espositiva fanno di Villa Regina Margherita un luogo ideale per mostre d’arte, iniziative culturali ed eventi. A ciò si unisce l’indubbio valore storico ed il fascino legato alla figura della prima sovrana d’Italia, che commissionò l’edificio all’architetto Luigi Broggi nel 1914 per poi sceglierlo come propria residenza personale.

Particolarmente favorevole la posizione. Villa Regina Margherita sorge nel cuore residenziale di Bordighera, tra Sanremo e la Costa Azzurra, in un territorio dalla natura variegata e dal clima eccezionalmente mite che permette ogni giorno dell’anno di scoprire splendidi paesaggi, ville e musei di signorile eleganza, percorsi ed attività sportive, spiagge ed un mare che è parte del “Santuario dei Cetacei”.

La procedura è stata indetta dal Comune di Bordighera, comproprietario con la Provincia di Imperia dell’immobile. Il bando è disponibile all’indirizzo https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/ufficio-gare-gara-n-2-2023-affidamento-della-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimmobile-denominato-villa-regina-margherita-in-bordighera-durata-anni-9-procedura-aperta-cig-9588/