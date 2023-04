Plutonis: il sistema che ha rivoluzionato il modo di fare trading

Sempre più spesso si sente parlare di trading online, un'attività finanziaria che consente di acquistare e vendere strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, valute o materie prime, attraverso una piattaforma online generalmente fornita da un broker o da una banca. L'obiettivo del trading online è quello di generare un profitto comprando e vendendo gli strumenti finanziari, sfruttando le variazioni dei prezzi sul mercato.

Per fare trading online, sono sufficienti poche cose: una connessione internet, una piattaforma di trading online e un conto di trading presso un broker o una banca. Ma questo non significa che l’attività di per sé sia facile e immediata.

Anzi prima della creazione del Sistema Plutonis, il trading era un’attività stressante che richiedeva molto tempo da dedicare, oltre alla necessità di provare a “prevedere” la direzione dei mercati e soprattutto necessitava della disponibilità di somme di denaro rilevanti anche per partire. Pertanto non si poteva considerare il trading come un’entrata economica aggiuntiva, ma più come un’attività in cui il tempo da dedicare per lo studio e le operazioni era oggettivamente rilevante.

Plutonis ha rivoluzionato l’intero mondo del trading, eliminando tutti questi problemi e creando un sistema che permette di ottenere alti rendimenti, senza dover prevedere cosa farà il mercato, anche con piccoli capitali e dedicando all’operatività circa 15 minuti al mese, grazie ad un innovativo metodo di trading e al supporto di un esclusivo calcolatore, basato su tecnologia proprietaria e che utilizza le formule matematiche di due premi Nobel.

Plutonis è diventato in poco tempo il punto di riferimento in Italia per imparare il trading in opzioni e ad oggi più di 2.000 persone ottengono risultati concreti e tangibili, mese dopo mese e soprattutto grazie a questo sistema hanno finalmente trovato il tempo per godersi un pò di più la vita. Il brand Plutonis deriva da Pluto, una figura mitologica greca, divinità della ricchezza e prosperità. La missione di Plutonis è quella di rendere accessibili a tutti le conoscenze e gli strumenti finanziari, semplificandoli, con lo scopo di permettere ad ogni persona di poter guadagnare un reddito extra dai mercati finanziari dedicando solo pochi minuti al mese.

Stefano Lokar Pignatari, top trader che ha lavorato per anni all’interno di un esclusivo Hedge Fund riservato alle famiglie più facoltose d’Europa, è il professionista che ha scoperto la strategia di trading rivoluzionaria e che nel corso degli anni, sfruttando il tempo libero, decise di adattare per far fruttare anche i suoi risparmi utilizzando il medesimo sistema.

Dopo aver condiviso le sue scoperte con l’amico Christopher Lucio Merlini, che da subito iniziò ad ottenere risultati incredibili, insime decisero di realizzare i primi contenuti educativi e avviare una prima fase di test con un ristretto gruppo di persone.

Dopo aver visto che anche persone senza nessuna esperienza pregressa riuscivano ad applicare con successo questo sistema, si decise di coinvolgere Marco Ferrari e Andrea De Massari, due investitori (soprattutto in startup) e imprenditori italiani esperti in marketing e sviluppo di digital company e fu da quel momento che nacque Plutonis e fu da subito un grande successo in continua crescita non solo in Italia ma anche oltre confine.

www.plutonis.it.