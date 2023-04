Donne e welfare tra Sudafrica e Piemonte

Le condizioni della donna in Sudafrica e in Piemonte fra disoccupazione, disparità salariali, quote rosa in politica e imprenditorialità sono stati i temi principali dell’incontro a Palazzo Lascaris fra Lentheng Helen Ntombi Megwe, componente e portavoce del Parlamento della provincia sudafricana di Gauteng e la Consulta femminile regionale, guidata dalla presidente Ornella Toselli. Il Gauteng è una provincia settentrionale del Sudafrica, fra le più industrializzate, all’interno del cui territorio sorgono le città di Pretoria e di Johannesburg.

La parlamentare è in visita a Torino con una delegazione di 22 funzionari che hanno preso parte in questi giorni a un corso di formazione presso il campus del Centro internazionale di formazione dell’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro). A dare il benvenuto all’onorevole sudafricana era presente anche il consigliere segretario di minoranza.

La presidente Toselli ha illustrato la storia e il ruolo della Consulta femminile quale organo consultivo del Consiglio regionale e, insieme alle vicepresidenti Maria Alessandra Parigi e Rossella Calabrò e alle consultrici Graziella Camurati e Silvia Maria Ramasso, ha fatto domande per meglio conoscere l’organizzazione del sistema sanitario in Sudafrica e l’attenzione che il welfare e il sistema pensionistico in Sudafrica rivolgono alle donne. Ntombi Mekgwe ha spiegato che in Sudafrica esiste un’ elevata disoccupazione femminile ma che nel 2022 è stata approvata un’importante legge per garantire il salario minimo a lavoratori e lavoratrici domestici, un settore economico molto ampio nel Paese.