Abbandono, degrado e zero servizi: Fossata, la "stazione del futuro" è terra di nessuno [FOTO]

Sogna di essere "la stazione del futuro", ma deve accontentarsi di un passato fatto di abbandono e incuria, di insicurezza e servizi inesistenti. E' il destino della stazione Rebaudengo-Fossata.

Entro il 2024 Rfi dovrebbe concludere i lavori di rifinitura della stazione, che oggi si presenta con due binari sotterranei della rete dei treni metropolitani. Se ne aggiungeranno altri due e all'esterno verrà realizzato l terminal dei bus internazionali, ma nell'attesa che i cantieri vengano completati la stazione (in un punto strategico perché nella direttrice per Caselle) sembra in balia di nessuno.

All'interno, a parte due macchinette, non c'è un bar. I bagni sono inagibili, gli ascensori non funzionanti. Assente la biglietteria, con tre sole macchinette per acquistare da da soli il ticket di viaggio. Pochissimi pi i cartelli, pieno invece il parcheggio esterno.

E proprio all'esterno la situazione è tristemente nota: sporcizia e cantieri infiniti, spaccio di droga e aggressioni. I controlli della polizia in zona sono frequenti, ma non bastano a fermare la microcriminalità. Ecco perché il Comune di Torino ha inserito la stazione nell'elenco mandato al ministro dell'Interno dell'interno Matteo Piantedosi: l'obiettivo è far ricadere sulla stazione parte dei fondi destinati per la sicurezza delle stazioni e dell'esterno di quest'ultime.

Più telecamere e più polizia, per rendere questi luoghi presidiati e sicuri. La sensazione è che per la Fossata-Rebaudengo il processo sia più complesso e destinato a compiersi davvero quando quando in superficie troveranno realizzazione anche le altre opere: il passante verso l'autostrada, il terminal dei bus.