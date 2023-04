Collegno, vandalizzata la sede della Camera del Lavoro: era già successo alla Fiom di Torino [FOTO]

Imbrattata nella notte la sede della Camera del Lavoro di Collegno con varie scritte deliranti e ingiuriose. Alcune delle frasi, come "Vivi libero. Vax = morte", fanno pensare a un atto a opera dei no vax.

"Esprimo tutta la mia solidarietà al Responsabile della sede di Collegno, Giovanni Milesi, e a tutte le compagne e i compagni della CGIL", commenta Silvana Accossato, Capogruppo Liberi Uguali Verdi. "Un gesto sconsiderato, scritte dai contenuti deliranti, che sono certa non cambieranno di una virgola l’impegno e il lavoro degli iscritti e dei militanti della CGIL di Collegno".



Un gesto e una matrice peraltro non nuovi, visto che poche settimane fa un episodio simile si era verificato anche presso la sede di Fiom Cgil di Torino, in via Sacra di San Michele.