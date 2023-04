Incidente questa mattina in tangenziale in direzione nord, all'altezza dell'uscita per S.I.T.O.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli che si sono tamponati e ha visto un principio d’incendio per il veicolo tamponante, domato subito con un estintore. Traffico rallentato in entrambe le direzioni anche a causa dei cantieri presenti. Due i feriti non gravi, trasportati in codice verde al San Luigi di Orbassano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.