I radicali rilanciano: "Sigillo civico di Torino per Elsa Fornero, le sue riforme non sono state capite"

"A Elsa Fornero si devono importanti riforme come quella delle pensioni e del lavoro, a cui ancora oggi i cittadini non sanno dare il giusto riconoscimento - dicono i radicali -. E’ giusto che tale riconoscimento lo diano le istituzioni, per omaggiare una cittadina illustre della nostra Torino, riconosciuta e stimata in tutto il mondo ".

“Nei giorni in cui il vicepremier Matteo Salvini avanza le solite assurde proposte in tema di pensioni, sentiamo la necessità di ribadire con forza come le riforme della professoressa Elsa Fornero siano non solo certezza di stabilità nel presente, ma garanzia per le nuove generazioni di solidità del sistema pensionistico e delle tutele nel mercato del lavoro, in quanto per la prima volta basate sul principio di equità generazionale. - dichiara Enea Lombardozzi, membro di giunta dell'Associazione Aglietta, che prosegue - Come ci ricordano le parole del ministro Giorgetti 'le persone che oggi lavorano e che domani lavoreranno dovranno pagare, essendo di meno, molto e sempre di più per riuscire a mantenere i pensionati che invece continuano ad aumentare. È evidente che questo equilibrio, così com’è, non può essere garantito".