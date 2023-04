Da Montanaro al resto del mondo: un bottone rappresenta l'eccellenza e l'orgoglio del territorio

Quasi 70 anni di storia, due milioni e mezzo di pezzi richiesti in tutto il mondo e una forte inclinazione verso la sostenibilità. Tutto questo è il Bottonificio Piemontese di Montanaro, fondato nel 1955 da Luigi Giudici e oggi condotta dalle nuove generazioni.



Made in Italy, eccellenza e propenzione all'export. Una ricetta che si sta rivelando vincente, anche in questi anni di difficoltà. E che ha ricevuto nei giorni scorsi la visita dell'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. "Una realtà curata nei minimi dettagli dalla famiglia Giudici, che con maestria e qualità, produce da generazioni linee di bottoni eco sostenibili, richiesti dai più importanti marchi del Made in Italy".



Bottoni "verdi", visto che durante la lavorazione viene utilizzato per l'80% cotone riciclato e anche bioresina, canapa, polvere di corozo e galatite, materiale prodotto dalla caseina, una proteina del latte.