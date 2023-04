Turismo Torino, approvato il bilancio 2022: semaforo verde per il bilancio nell'anno della ripartenza

In termini di prodotti e servizi turistici, sono state vendute oltre 59.069 Torino+Piemonte Card registrando 2.016.100 euro di fatturato; 1.365 le Merende Reali servite e 421 i partecipanti alla visita “La tua prima volta a Torino” del sabato mattina; buona l’affluenza per i Welcome Tour in città metropolitana ideati dall’ATL con i comuni Soci: 247 i partecipanti al Welcome Tour Ivrea, 83 al Welcome Tour Susa, 30 al Welcome Tour Moncalieri e 369 gruppi prenotati generando per le guide turistiche una ricaduta di oltre 44.2700 euro.