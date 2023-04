Spazi e attività per i giovani: Torino ha 4,3 milioni da investire con il Pnrr e chiede aiuto al Terzo settore

Dal Pnrr arrivano 4,3 milioni per progettare e riqualificare spazi di aggregazione per i giovani

Spazi e attività per i giovani, grazie alle risorse economiche in arrivo dal Pnrr. Si chiama YouToo il progetto che - gradie ai fondi Ue - punta a mettere a disposizione dei giovani di Torino nuovi spazi e attività. Ma per riuscire al meglio, Palazzo Civico chiede aiuto agli enti del terzo settore, per riqualificare centri di aggregazione bisognosi di manutenzione e proporre a ragazze e ragazzi torinesi progetti innovativi che tengono davvero conto dei loro desideri e delle loro esigenze. Le risorse a disposizione, complessivamente, superano i 4,3 milioni di euro.

Cinque ambiti d'azione

Il progetto, che è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessora Carlotta Salerno, prevede un programma educativo di costruzione di una rete di opportunità per adolescenti e giovani in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) inserito all’interno del Piano Integrato Urbano, nell’ambito delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Così come prevedono gli obiettivi per i giovani dell’Unione Europea, sono stati individuati 5 ambiti d’azione (spazio e partecipazione per tutti, informazione e dialogo costruttivo, società inclusiva, benessere personale e sociale, pari opportunità e uguaglianza di genere) che hanno orientato la coprogrammazione della Città con gli enti per individuare bisogni, esigenze e priorità di adolescenti e giovani torinesi.

Tra le diverse necessità emerse quella di spazi di aggregazione multifunzionali, accessibili ed inclusivi, iniziative decentrate e diffuse su tutto il territorio per garantire pari opportunità tra i ragazzi e le ragazze residenti nelle diverse aree della città, il rafforzamento dell’orientamento su informazioni e opportunità già esistenti sul territorio, la valorizzazione di competenze e talenti per incrementare l’empowerment giovanile.

Un avviso pubblico per gli enti del terzo settore

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutti gli enti del terzo settore, con il quale prenderà il via ufficialmente la coprogettazione. Potranno essere presentate diverse idee progettuali per due diversi ambiti di intervento. Quasi 4milioni di euro saranno destinati a interventi di rigenerazione socio-culturale e riqualificazione di edifici e spazi di aggregazione mentre 340mila euro serviranno per servizi di informazione e orientamento, da realizzare con il Centro Informagiovani, per i quali potranno essere destinati anche nuovi spazi.

Ogni ente potrà presentare una proposta di progetto preliminare per ciascun ambito di intervento. Il percorso di coprogettazione prevedrà gruppi di lavoro specifici e sessioni allargate per dare vita a progetti migliori in termini di qualità, innovazione, efficacia, efficienza e sostenibilità nel tempo, anche grazie all’eventuale sovvenzionamento da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Entro la fine dell’estate verranno individuati i progetti definitivi ammessi ai contributi, in modo che da consentire l’avvio delle attività già in autunno. Sarà finanziato un progetto definitivo per ogni circoscrizione o per ogni distretto socio-sanitario.

Salerno: "Progettiamo i prossimi 10 anni"