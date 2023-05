La protesta del Sappe: "Piove nella mensa della Polizia Penitenziaria nel carcere di Torino"

La copiosa pioggia caduta sul capoluogo torinese nella giornata del Primo maggio ha provocato disagi e danni anche alla mensa della Polizia Penitenziaria all’interno della Casa circondariale “Lorusso Cutugno” di Torino. La denuncia è della Segreteria regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria del Piemonte, per voce di Vicente Santilli: “La copiosa pioggia caduta si è riversata all’interno della mensa, durante la consumazione dei pasti. Le infiltrazioni dal tetto hanno reso necessario provvedimenti tampone, con tavoli spostati e secchia pronti a raccogliere l’acqua piovana, per permettere a chi già svolge un duro e difficile lavoro nella prima linea delle Sezioni detentive della struttura di via Aglietta di consumare un pasto, che è già di per sé scarso sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle pietanze. Il SAPPE, come primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, rappresenterà ai vertici nazionali e regionali dell’Amministrazione Penitenziaria questa intollerabile criticità, sollecitando urgenti e adeguati interventi”.

Piena adesione alle proteste del SAPPE Piemonte arriva dal segretario generale del SAPPE Donato Capece, che si appella al Provveditore penitenziario Regionale Rita Monica Russo, al Capo del Dipartimento Giuseppe Russo ed al Dirigente reggente dei Beni e servizi del DAP Massimo Parisi affinché trovino con urgenza una soluzione ad una situazione che è indecorosa prima ancora che inaccettabile.