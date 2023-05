Violenze di Capodanno a Milano, condannato a 5 anni e 10 mesi per il torinese coinvolto nell'inchiesta

E' stato condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione Abdallah Bouguedra, il 22enne torinese a processo con rito ordinario per una delle violenze sessuali di gruppo, e in particolare l'episodio più grave ai danni di una 19enne che era in compagnia di un'amica, nella notte di Capodanno del 2022 in piazza Duomo a Milano.

La giovane subì gli abusi più gravi e violenti di quella notte, all'angolo con via Mazzini, ed è parte civile nel processo. A carico del 22enne, ha chiarito il pm Alessia Menegazzo (che per lui aveva chiesto una condanna a 6 anni), c'è l'ormai famoso video, realizzato da una testimone oculare col telefonino, che lo riprende con addosso gli abiti che poi gli sono stati sequestrati quando fu arrestato.

E pure la testimonianza della 19enne: "Ho visto quello con la giacca rossa di fianco a me", ha dichiarato anche nell'incidente probatorio confermando il riconoscimento di Bouguedra.