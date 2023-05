Il caporalato esiste anche in Piemonte, da Venaria l'appello della Cgil: "Serve una legge regionale"

Il lavoro agricolo non è storia del passato. E il Piemonte è pronto a fare la propria parte per tutelare chi presta la propria opera nei campi: dalla frutta all'uva e non solo. Ecco perché, dall'appuntamento organizzato oggi a Venaria dalla Flai Cgil, è partito un appello: una legge regionale per dare garanzie a chi lavora nei campi e sottrarre le persone al ricatto del caporalato e del lavoro nero. Una misura che, al tempo stesso, garantisca la concorrenza leale tra le aziende agricole piemontesi.

Un patto tra imprese e garanzie per 45mila addetti Accanto a questo, anche un "patto" tra imprese, produttori, sindacati e consumatori per la valorizzazione dei nostri prodotti agricoli: un certificato etico o un bollino di qualità che garantisca l’autenticità e la qualità del prodotto. A lanciare l'idea, in particolare, è stato il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo, dal palco del teatro della Concordia: "Il Piemonte è una delle poche regioni italiane, insieme a Veneto e Lazio, dove è cresciuto il lavoro agricolo: sono 45.000 gli addetti, in 10 anni sono cresciuti del 37%, di questi 39.000 sono stagionali a tempo determinato, in gran parte migranti ed extracomunitari, quasi 25mila".



E se già in passato, proprio grazie a Flai, in Piemonte sono nati dei protocolli sperimentali con la regione e gli enti interessati, per provare a costruire garanzie per i lavoratori migranti in agricoltura, "è venuto il momento - ha detto Airaudo - di fare un tentativo in più, di trasformare quei protocolli, utilizzati in particolare nel 2019 per i lavoratori stagionali di Saluzzo, in una legge regionale che riguardi tutto il lavoro agricolo, anche quello della raccolta delle uve, raccolta assai più ricca di quella della frutta”.

L'appoggio del presidente Cirio