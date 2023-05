Dall'8 maggio al via i seminari di Vol.To dedicati all'impresa sociale [VIDEO]

Dall'8 maggio al via i seminari di Vol.To dedicati all'impresa sociale

Dall'8 maggio prenderà il via una serie di seminari organizzata da Vol.To, con il supporto della Camera di Commercio di Torino, dedicata al tema dell'impresa sociale.

“Investi su di te. Investi sugli altri” è lo slogan che accompagna il progetto “Impresa Sociale – Coesione, sviluppo, lavoro” promosso dall'associazione Volontariato Torino – Vol.To ETS, con l'intento di mettere a disposizione di Enti del Terzo Settore, futuri imprenditori sociali e cittadini iniziative e servizi utili a strutturare idee in campo sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Al via da lunedì 8 maggio 2023 quattro seminari con la partecipazione di esperti ed organizzazioni che, nell’Area metropolitana di Torino, promuovono l’ecosistema dell’economia civile, della generazione di Impatto e Innovazione sociale. Gli incontri sono rivolti ad Enti del Terzo Settore interessati a convertirsi in impresa sociale, imprese sociali già costituite e aspiranti imprenditori sociali, nonché chiunque abbia interesse ad approfondire la tematica in oggetto e ad affrontare le sfide del nuovo welfare.

Il primo incontro verterà sull'inquadramento giuridico, normativo e statistico di questo fenomeno, poi negli appuntamenti successivi si affronterà il tema dell'impresa ibrida, quindi si parlerà della valutazione dell'impatto sociale, per chiudere con un incontro a cui prenderanno parte diversi attori che si occupano di questi temi.

Per iscrizioni e ulteriori info visitare il sito https://www.volontariatotorino.it/