A Cortemilia una tappa del tour mondiale degli Eiffel 65 per aprire gli eventi estivi

Saranno gli Eiffel 65 ad aprire il 14 agosto gli eventi estivi cortemiliesi, in attesa della Fiera Nazionale della Nocciola che si terrà dal 19 al 27 Agosto 2023.

Inizia così, con l'annuncio ufficiale da parte del Comune di Cortemilia, il countdown per l'evento più atteso dell'Alta Langa, la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, che ogni anno attira migliaia di turisti da tutta Italia.

Con una vendita di 15 milioni di dischi in tutto il mondo, triplo disco di platino in Germania, Inghilterra ed Australia con "Blue", disco di diamante in Francia (l'equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con "Europop", gli Eiffel 65 non hanno mai smesso di girare l'Italia e l'Europa con i loro concerti e hanno iniziato da poco il Tour Mondiale che toccherà Australia, Nuova Zelanda, Lituania, Francia, Danimarca, Ungheria, Svezia ed ovviamente l'Italia con una tappa a Cortemilia, proprio lunedì 14 Agosto 2023 presso il Parco La Pieve.

Presto saranno diffusi ulteriori dettagli per l'acquisto dei biglietti su www.fieranocciolacortemilia.it

Si invita intanto a seguire la pagina Facebook Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia o Instagram @fieranocciola_cortemilia per rimanere aggiornati.