Lutto per il mondo accademico di Torino: è morto l'ex rettore del Politecnico, Rodolfo Zich

Lutto per il mondo accademico torinese (e non solo). E' morto infatti Rodolfo Zich, nato a Torino 83 anni fa, ingegnere e dirigente d'azienda italiano, ma soprattutto rettore del Politecnico di Torino per un lungo periodo: dal 1987 al 2001. Ma è stato anche presidente dell'Aica dal 2010 al 2013.