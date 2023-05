Gli investitori italiani ottengono un'alternativa redditizia ai depositi bancari con il nuovo conto di risparmio di Freedom24

L'economia italiana dopo le forti difficoltà affrontate nel 2022 ha iniziato il nuovo anno con aspettative migliori. La tanto temuta recessione sembra, per ora, evitata ma le recenti vicissitudini bancarie, l'alta volatilità che contraddistingue i mercati azionari e l'inflazione ancora alta fanno preoccupare gli investitori. L'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione hanno creato dei cambiamenti nel mercato bancario, che hanno generato costi maggiori per i conti correnti. Molti si chiedono quali siano oggi le strategie di investimento più sicure in questo momento di instabilità economica, un rifugio per mantenere al sicuro il proprio patrimonio.

Esiste una nuova e vantaggiosa opportunità per i risparmiatori che vogliono accrescere la propria ricchezza, un'alternativa sicura ai depositi bancari. La soluzione è il conto di risparmio con rendimento al 3%-2,5% di Freedom24. Vediamo di cosa si tratta.

Che cosa è Freedom24

Iniziamo con una doverosa introduzione alla piattaforma di trading online multiasset. Freedom24 viene rilasciata da Freedom Finance Holding, dal suo debutto ad oggi, è riuscita ad attirare migliaia di clienti e a raggiungere una notorietà a livello mondiale, grazie alla vasta gamma di asset offerta, alla totale sicurezza e affidabilità, al forte impegno e alla serietà dimostrati. Infatti, è considerata una delle migliori piattaforme di trading online in circolazione.

E' un broker istituzionale che consente agli utenti di scambiare tra loro in modo sicuro beni digitali. Al suo interno conta oltre un milione di strumenti finanziari disponibili fra azioni, ETF, IPO, futures e opzioni. Rispetto alle altre piattaforme si caratterizza per la sua peculiare possibilità di accesso privilegiato alle IPO, che vengono accuratamente selezionate da esperti analisti interni che si avvalgono della loro professionalità, di indicatori di mercato e di business, per dare sapienti raccomandazioni agli iscritti al servizio. Inoltre, è adatta a tutti, per chi è alle prime armi e per i professionisti, ed è formalmente regolamentata.

Un aspetto di estrema importanza, prima di approcciare qualsiasi operazione monetaria, è proprio quello della verifica delle licenze ottenute dal broker, per evitare sorprese di ogni tipo. Freedom Finance è l'unica società broker quotata al Nasdaq in Europa, è ufficialmente regolamentata dalla SEC e da CySEC, quindi obbligata al rilascio dei documenti periodici, per una totale trasparenza e per garantire un assoluto livello di sicurezza e privacy ai propri utenti.

Come funziona Freedom24

La piattaforma è semplice da usare, intuitiva e accattivante. Prima di fare qualsiasi operazione è necessario registrarsi al sito e aprire un conto. Gli step sono facili e rapidi, un processo che si effettua in pochi minuti. Occorrono solo le proprie credenziali: un indirizzo email, la creazione di una password e l'immissione dei dati personali attivabili tramite verifica dei documenti personali. Una volta creato il proprio account sarà possibile utilizzare il sito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, da computer o dai dispositivi mobili, quindi, accedere al portafoglio in qualsiasi momento, da ogni parte del mondo, serve solo una connessione. La piattaforma inoltre, mette a disposizione il materiale utile a studiare l'andamento degli asset finanziari supportati con i grafici in tempo reale, gli indicatori, gli avvisi di trading e tanti altri utili parametri.

Il conto D di Freedom 24

Veniamo alla conveniente opzione che Freedom24 offre per conservare denaro. Si chiama conto D il fondo per mantenere i propri risparmi al rendimento del 3% annuo in dollari o al 2,5% in euro. Non è un deposito, ma un vero e proprio conto di investimento che viene offerto gratuitamente a tutti coloro che si registrano e che depositano, viene creato automaticamente subito dopo l'apertura del conto di trading principale.

Per ricaricare istantaneamente il conto serve una carta di credito o debito dei principali circuiti internazionali, o tramite bonifico bancario. Nella parte superiore della homepage, alla voce “aggiungi fondi”, si seleziona il metodo preferito, che meglio si adatta alle proprie necessità. E il guadagno degli interessi scatta immediatamente, dal primo giorno. E' bene sapere che l'interesse maturato è su base giornaliera, in modo che l'accumulo avvenga giorno dopo giorno, senza dover aspettare la fine del mese o dell'anno.

L'utente può conservare i propri soldi sul conto D infinitamente e non deve fare nessun tipo di operazione. Oltre al grande vantaggio di ricevere una percentuale di interessi sul proprio patrimonio, non solo può mantenere la propria liquidità, ma può anche decidere, in qualsiasi momento, di acquistare o vendere asset digitali, o investire in nuovi titoli con una IPO in arrivo, senza doversi preoccupare di enti intermediari. Tramite il conto D si può accedere ad una vastissima offerta presente sul sito. Il catalogo degli asset digitali è ampio e le alternative non mancano, tra valute tradizionali, criptomonete e altri prodotti che si basano sulla tecnologia blockchain.

Esclusione di responsabilità: Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. Le previsioni e le performance passate non sono indicatori affidabili dei risultati futuri. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è essenziale compiere una propria analisi. Se necessario, ricercare con cura una consulenza d'investimento indipendente da parte di un professionista certificato. L'acquisto di azioni ai prezzi di IPO può comportare ulteriori restrizioni.