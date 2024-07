Suonano "Tutti i miei sbagli" in via Roma e Max Casacci li posta su Instagram: "Mi sembrava familiare"

Immagina di suonare la canzone di una band e che il gruppo della stessa band ti riprenda sui social. È proprio quello che è successo agli Invernice.

Il gruppo torinese stava suonando in via Roma all'angolo con piazza Castello e tra i brani del loro repertorio c'era anche "Tutti i miei sbagli" dei subsonica.

Il caso vuole che tra i passanti di via Roma ci fosse anche Max Casacci, il fondatore della band, il quale li ha riprese e ripostati su Instagram con la frase: "...e infatti mi sembrava familiare".

Non si è fatto attende il commento degli Invernice, onorati di essere stati ripostati da Casacci: "Siamo noi a suonare! É un onore immenso nonché un privilegio, sei e siete una grande ispirazione per la nostra musica e non possiamo fare altro che essere grati di aver ricevuto un complimento da te che vale tantissimo".