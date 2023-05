"Il caro prezzi svuota il carrello ma le famiglie spendono il 7,7% in più": Coldiretti lancia l'allarme in Piemonte

Il caro prezzi taglia del 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti però a spendere comunque il 7,7% in più a causa dei rincari determinati dalla crisi energetica. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Istat relativi al commercio al dettaglio nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che evidenzia l’importanza per i bilanci delle famiglie del settore agroalimentare.

Coldiretti Piemonte sarà presente in forze a Tuttofood ed, in particolare, lunedì 8 maggio alle 10:30 all’incontro all’Auditorium su “I rischi del cibo artificiale” con professori universitari, luminari e tutte le associazioni industriali di filiera sul palco per dire no agli alimenti in provetta.