A Torino grande partecipazione al convegno “La scuola che vorrei”

Nel convegno del 6 maggio al Circolo dei Lettori, organizzato da Antonella Accardi Benedettini, Dirigente Scolastico del Liceo Passoni, è emerso chiaramente come la scuola debba riflettere sul proprio modello pedagogico, confrontandosi con il territorio ed i modelli educativi europei.

Concorre a costruire un apprendimento efficace anche lo spazio in cui questo viene proposto, è infatti sempre più pressante la richiesta ,da parte degli studenti, di poter disporre di spazi aperti, di biblioteche e dell'interazione con le opportunità offerte dal territorio.

Nell’apertura, anticonvenzionale, si è utilizzato il metodo del teatro dell’oppresso proposto da Marco Pollarolo, antropologo della Fondazione Mambre, che ha richiesto ai presenti di cambiare posto sedendosi vicino ad uno sconosciuto per scambiarsi aneddoti sulla scuola vissuta da studente.

Dopo aver così “scaldato l’ambiente “Antonella Accardi Benedettini ha proposto, come file rouge delle esperienze presentate, il pensiero divergente che mette al centro dell'apprendimento lo sviluppo della creatività, sottolineando come occorra migliorare la scuola odierna e, al tempo stesso, progettare quella di domani, affinché sia il più possibile motivante, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti ragazzi, senza lasciarne indietro nessuno”

Vincenzo Arte, docente del Liceo Morgagni di Roma si è collegato in streaming, per parlare dell’esperienza ”la Scuola senza voti”, avviata sette anni fa e monitorata dall’Università La Sapienza.

“È una sfida educativa, con docenti che hanno voglia di formarsi per intraprendere questo percorso, lavorando sulla cooperazione e non sulla competizione, aiutando i ragazzi ad autovalutarsi in un percorso di crescita globale.