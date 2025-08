Sansi Summer Village 2025 presenta il Teatro Sansipario

A Sansicario Alto continua il successo dell’estate anche questo week end con due spettacoli teatrali e un film del programma della Stagione Teatrale "Spettacoli di mezza estate… in vetta" la rassegna firmata dalla compagnia Teatrale Torinese Onda Larsen, e tanta musica, sport e deejay set.

La montagna si trasforma in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura.

Il programma generale sarà coordinato da Nonsoloneve la cooperativa di Sansicario creata dai proprietari per i proprietari con la collaborazione di Sansicario Eventi , Scuola Sci Sansicario Action, Gestimax e il Patrocinio del Comune di Cesana Torinese.

Ondalarsen_teatro

Ti piacciono le sorprese?

Il terzo appuntamento del nostro festival ad alta quota ha come protagonista

GOLD SHOW

Venerdì 1 agosto alle ore 21

Cinema Sansipario, San Sicario Alto, Cesana Torinese (TO)

Si ride con "Gold Show", uno spettacolo comico di e con Giorgia Goldini: è uno show unico che cambia ogni sera, perché il pubblico decide cosa vedere consultando un comodo menù. Vengono proposte improvvisazioni, pezzi nuovi e vecchi, in un mix chic e alla mano, comico, amaro, intelligente e poetico.

IL SOGNO DI BOTTOM

Sabato 2 agosto alle ore 21 al Cinema Sansipario di San Sicario Alto, Cesana Torinese (TO)

viene presentato "Il sogno di Bottom" di Onda Larsen, scritto e diretto da Lia Tomatis, con Riccardo De Leo e Gianluca Guastella. Questo spin-off di uno dei personaggi più divertenti di Shakespeare ci porta nel 1595, nel bosco di "Sogno di una notte di mezza estate". Bottom si addormenta e si risveglia quattro secoli dopo, trovandosi di fronte a un giovane regista che cerca di allestire un progetto teatrale sgangherato. Con la sua semplicità, Bottom metterà involontariamente a nudo le contraddizioni del nostro presente, invitandoci a riflettere sui meccanismi burocratici e sulla forma che spesso prevale sul contenuto.

LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO – film

Domenica 3 agosto alle ore 21 al cinema Sansipario di San Sicario Alto, Cesana Torinese (TO)

ci si immerge nel cinema con il film "Lunana: il villaggio alla fine del mondo" di Pawo Choyning Dorji. La storia di Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan inviato nella scuola più remota del mondo. Un viaggio di otto giorni lo porta in un villaggio senza elettricità né libri, dove dovrà affrontare la sfida di insegnare ai bambini senza strumenti didattici, ma accolto dal calore degli abitanti.

Biglietto unico 10 euro. I biglietti sono acquistabili sia in cassa il giorno dell’evento sia sul sito www.ticket.it

Informazioni: mail info@ondalarsen.org; tel. 3514607575.



Il Cinema San Sipario è in frazione San Sicario Alto C1 3/b, Cesana. Inizio sempre alle 21.

Musica, sport e deejay set con TOradio

Non mancherà l’intrattenimento radiofonico con “Stiamo Freschi”, un talk podcast live condotto da Marco Fedele, che coinvolgerà personalità locali, sportivi ed esperti del settore enogastronomico e poi in onda su TOradio RAdio partner di SansiSummerVillage

Per le famiglie e i bambini, Sansicario Action Fun Park un’area giochi emozionante, mentre l’Olympic Park garantirà tornei e competizioni in uno scenario naturale unico.

E poi vi aspetta la galleria commerciale, negozi, bar e ristoranti ,enoteca tra shopping e buona gastronomia .

Programma weekend da Venerdi 1 Agosto a Domenica 3 Agosto

Musica

Da Venerdi 1 Agosto a Domenica 3 Agosto

Dove: San Sicario, Val di Susa

La montagna si trasforma. Dal 1 al 3 agosto 2025 prende vita la prima edizione di deipratidellestelle, un nuovo festival immersivo che nasce a San Sicario, nel cuore della Val di Susa, con l'obiettivo di riportare musica, cultura e arte nel paesaggio alpino.

Ideato da Hdemia Collective, con la direzione artistica del pianista e compositore Francesco Taskayali, deipratidellestelle è un invito a vivere la montagna in modo inedito, lento, condiviso, sensibile.

Un festival che si muove a piedi o in bici, che si ascolta in silenzio sotto il cielo stellato, che si costruisce nell'incontro e nella scoperta.

MUSICA : DEIPRATEIDELLESTELLE

Ore 12.00: Sansicario Alto - La Madia

MUSICA

Sabato 2 Agosto

TOradio Ore 18.00 APRÈS-SUN Blues ART Cocktail Bar - DeeJay Set a cura di TOradio

SPORT

DOMENICA 3 AGOSTO

Olimpic Park Sport Dalle ore 12.00 alle 14.00 Open Day Sport Beach Volley - Tennis-Basket

Prova con noi alcune delle attività sportive e ricreative di Olimpic Park Sport

Olimpic Park Sport 14.00 -15.00 “PusaCafe” Torneo SuperAmatoriale Beach Volley 4x4 Misto

Info e prenotazioni “Sansi Summer Village” ( Nonsoloneve 349-4179852 ( Marco)

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!

