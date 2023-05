"Merende e cibo a base di grilli ed insetti nelle mense scolastiche di Torino"

Biscotti, cracker e anche patatine a base di farina di grilli. Accanto anche due piatti con il semplice insetto al gusto di paprika. È questo l' aperitivo/provocazione che ha offerto a colleghi e giornalisti il capogruppo di Per Torino Silvio Viale , presentando una mozione per " prevenire la citofobia da insetti nelle scuole e nella popolazione ".

"Insetti nelle mense scolastiche"

"Oggi - ha detto il consigliere di maggioranza - si celebra la festa dell'Europa: se non ci fosse, non mangeremo grilli. Siamo in una palude che blocca qualsiasi innovazione: io non ho nessuno problema a mangiare insetti". E Viale attacca poi Coldiretti, che sul tema "ha un ostruzionismo senza senso". L'atto del capogruppo, in contrapposizione con quello discusso venerdì in commissione di Fratelli d’Italia, chiede che il Comune valuti la possibilità di inserire "prodotti contenenti farine di insetti nei capitolato di appalto" delle mense scolastiche.