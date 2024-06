Al Liceo scientifico Einstein escono i primi maturandi: "In molti abbiamo scelto la traccia sul mondo del digitale"

Erano circa le 13.30 quando i primi studenti del liceo scientifico Albert Einstein, in Barriera di Milano, sono iniziati a uscire dopo aver affrontato, questa mattina, la prima prova scritta dell'esame di Maturità: il tema di italiano.

Gli studenti hanno potuto scegliere tra varie tracce: Ungaretti, Pirandello, l'imperfezione della Montalcini, l'Europa, l'atomica, il mondo del digitale e il silenzio.

"Tra i temi proposti, come molti altri miei compagni, ho scelto quella sul confronto tra il passaggio del diario personale al mezzo dei blog. Era richiesto un confronto tra i due strumenti e di parlare dei relativi cambiamenti che ne sono conseguiti - commenta Umberto della 5ªDS - Per la prova di domani non ho grosse aspettative, sono conscio di andare male ma sto continuando a fare le simulazioni, mi impegnerò comunque al massimo".

"Anche io ho scelto la traccia riguardo il tema del mondo digitale, era un argomento di attualità che sentivo vicino e su cui sono riuscito a lavorare serenamente - spiega Alessandro della 5ªDS - La seconda prova spaventa ma proverò fino all'ultimo a prendere il massimo dei voti".