Cumiana, cani rinchiusi in una villa senza cibo né acqua salvati dai Carabinieri e Stradale

Carabinieri e Polizia Stradale salvano dei cani maltrattati e denutriti, rinchiusi all'interno di una villetta nei pressi di Cumiana. A notare gli animali abbandonati senza cibo e acqua, tra escrementi e sporcizia, gli agenti della Stradale che hanno deciso di programmare un intervento di soccorso insieme ai militari di Pinerolo ed il personale del Servizio Veterinario dell’Asl 3.

Salvati sei cani

Grazie alle forze dell'ordine i quattro zampe sono stati così soccorsi e messi in sicurezza. Ben sei erano cani di media/grossa taglia (incrocio Pitbull e incrocio American Stafford Shire) che sono stati tolti ai proprietari e affidati alla Sezione ENPA del comune di Val della Torre. A seguito delle indagini, sono stati denunciati i due coniugi italiani che abitavano nella villa di Cumiana, dove erano rinchiusi i cani. Per loro l'accusa è di aver "detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".