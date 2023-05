Cosa sono le sacche di nicotina e come puoi usarle

I sacchetti di nicotina sono sacchetti bianchi che contengono, tra le altre cose, nicotina. Non contengono foglie di tabacco, polvere o steli. La nicotina può essere derivata dalle piante di tabacco o può essere sintetica.

Per utilizzare la sacca di nicotina, l'utente posiziona la sacca tra il labbro superiore e il bordo gengivale e la lascia lì mentre la nicotina e l'aroma vengono rilasciati. Alla fine la borsa viene scartata. Molte marche hanno un'area di stoccaggio nella parte superiore del bagagliaio ("coperchio a pinza") dove possono essere riposte le borse usate se non è disponibile un cestino. I piccoli sacchetti non sono come il tabacco da masticare poiché l'utente non deve sputarlo poiché il contenuto dei sacchetti rimane nei sacchetti durante l'uso. Non c'è combustione durante l'uso.

I test indipendenti sugli ingredienti, l'esposizione o i biomarcatori degli effetti della sacca di nicotina sono limitati, sebbene stiano ora emergendo studi indipendenti. Le bustine sono vendute in molti gusti. Molte marche di confezioni di nicotina sono prodotte dalle principali aziende produttrici di tabacco (ad esempio, Swedish Match produce Zyn, British American Tobacco produce Lyft e Velo, Imperial Tobacco produce Skruf e ZoneX, Japan Tobacco International produce Nordic Spirit, Philip Morris International produce Shiro e Altria è di proprietà al 100%!). A dicembre 2020 e aprile 2021, le filiali di Altria hanno completato l'acquisizione del restante 20% di on!Company per circa 250 milioni di dollari.

Utilizzo

Le buste di nicotina sono relativamente nuove ma sono simili allo snus svedese. Il primo prodotto in bustina è stato sviluppato nei primi anni 2000 da una piccola start-up chiamata Niconovum. Questa azienda ha registrato il prodotto nel 2008 come terapia medicinale sostitutiva della nicotina (Zonnic) contenente 2 mg di nicotina. Nel 2009 RJ Reynolds (ora British American Tobacco) ha acquistato Niconovum. Di conseguenza, le aziende produttrici di tabacco, in particolare Swedish Match, sono diventate attive nella categoria delle borsette. Molti dei principali produttori di snus svedesi come Swedish Match, Skruf e AG Snus hanno sviluppato i propri marchi di capsule di nicotina (ZYN, Shiro, Swave ecc.) come risposta diretta alla necessità di nicotina senza fumo e meno visibile. Sebbene discrete e prive di tabacco, le buste di nicotina possono causare alcuni effetti collaterali come singhiozzo, gengive irritate, nausea e mal di testa.

Non è chiaro se i fumatori potrebbero passare alle buste di nicotina o se continuerebbero a fumare e ad usare le buste di nicotina, portando al duplice uso. I pacchetti di nicotina di solito costano all'incirca come un pacchetto di sigarette normali. A differenza dei prodotti per lo svapo, non richiedono batterie o accessori.

Le buste di nicotina possono attrarre adolescenti e giovani adulti che non hanno mai fumato poiché sono disponibili in una varietà di gusti e possono essere utilizzate con discrezione.

Le buste di nicotina sono vendute anche nelle farmacie in Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia come meccanismo di consegna per la terapia sostitutiva della nicotina. In Norvegia, il marchio Zonnic è stato approvato dall'Agenzia norvegese per i medicinali per smettere di fumare.

Guida passo passo all'uso delle buste di nicotina

Segui questi quattro semplici passaggi per ottenere il massimo dalle buste di nicotina.

Passaggio 1: posizionare la busta sotto il labbro

Capovolgi la bomboletta, prendi una sacca di nicotina e mettila sotto il labbro. La sua forma consente una vestibilità più confortevole tra le gengive e il labbro superiore (su entrambi i lati). La custodia funziona altrettanto bene quando viene posizionata sotto il labbro inferiore purché la si prema contro le gengive. Dopo il "parcheggio" la custodia diventa impercettibile, anche quando si parla o si ride.

Passaggio n. 2: senti il formicolio

Potresti avvertire una leggera sensazione di formicolio alle gengive quando usi i sacchetti di nicotina. Questa esperienza è prevista e si verifica quando la nicotina e gli aromi vengono rilasciati dal sacchetto. Per la maggior parte delle persone, la sensazione di formicolio dura 0-15 minuti, dopodiché si stabilizza e ti godrai ancora di più il sapore rinfrescante della nicotina.

Passaggio 3: goditi l'esperienza degli spiriti nordici

Rilassati, stacca la spina e goditi un'esperienza senza nicotina. Oppure continua a muoverti, non importa. Puoi parlare, ridere e persino cantare, il tutto con una sacca per nicotina Nordic Spirit perché non si intromette. Se non conosci le bustine di nicotina, ti consigliamo di tenerle in bocca per un breve periodo (0-15 minuti) all'inizio. Una volta che ti senti a tuo agio con le buste, vorrai cambiare il modo in cui le usi perché puoi goderti una fantastica esperienza di nicotina che dura fino a un'ora.

Passo n. 4 - Smaltire le buste di nicotina in modo responsabile

Dopo un'ora, rimuovi la sacca di nicotina dalla bocca e gettala via. La borsa stessa non è riciclabile e deve essere smaltita come normale rifiuto. Una borsa usata può essere riposta nello scomparto del coperchio superiore se il contenitore non è immediatamente disponibile. La scatola è riciclabile poiché è realizzata in PP (polipropilene) che è approvato per la maggior parte degli scopi di riciclaggio domestico (anche se è necessario verificare con le autorità locali prima del riciclaggio). Rimuovere eventuali sacchetti usati prima di riciclare la lattina. Puoi leggere di più sulla nicotina qui su Snusdirect

Posso masticare una sacca di nicotina?

Sebbene alcuni produttori incoraggino la masticazione delicata dei pacchetti di nicotina per rilasciare più sapore, non consigliamo di farlo.

I sacchetti per nicotina Nordic Spirit sono progettati per fornire nicotina per assorbimento. Non è necessario succhiare o masticare le bustine.

Scopri di più sull'uso delle sacche di nicotina nelle nostre FAQ

Ora che sai come utilizzare i sacchetti di nicotina, perché non dare un'occhiata ad alcuni dei gusti unici di Nordic Spirit? Scegli tra menta, bergamotto, sambuco, menta verde e moka e ordina oggi il tuo campione gratuito!