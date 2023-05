Il cielo su Torino è arcobaleno, Lo Russo: "I figli di coppie gay sono discriminati. Serve un matrimonio egualitario" [FOTO e VIDEO]

Oggi il cielo sopra Torino si tinge di arcobaleno. Al teatro Carignano si sono ritrovati sindaci e amministratori locali da tutta Italia, che hanno risposto all'appello del sindaco di Torino Stefano Lo Russo per chiedere maggiori diritti per le famiglie omogenitoriali. E dal palco Lo Russo ha ricordato come il capoluogo piemontese sia stato, su impulso dell'allora primo cittadino Chiara Appendino, il primo Comune in Italia a trascrivere all'anagrafe i figli di coppie gay e lesbiche: tra di loro anche Niccolò Pietro, figlio dell'attuale assessore alla Mobilità Chiara Foglietta.

"Siamo qua - ha spiegato Lo Russo - per affermare una cosa molto importante: nel nostro paese i figli delle coppie omogenitoriali non hanno gli stessi diritti degli altri. Abbiamo deciso di avviare una mobilitazione per sollecitare il Parlamento a fare quello che ha detto la Corte Costituzionale, cioè dare un quadro legislativo certo a questi bambini. Questo è il sentimento vero del nostro paese" . La premier Giorgia Meloni dal palco degli Stati Generali, accanto a Papa Francesco, è tornata a difendere la famiglia tradizionale ed attaccare l'utero in affitto.

"Noi pensiamo - ha replicato Lo Russo - che le famiglie siano un valore fondante della nostra società e che servano politiche incentivanti, indipendentemente dall'orientamento di genere". "L'utero in affitto - ha proseguito - non è oggetto dell'iniziativa di oggi. La destra usa questo argomento per impedire la reale discussione, cioè dare certezza giuridica ai bambini di figli di coppie omogenitoriali e aprire la discussione sul matrimonio egualitario, che permetterebbe l'adozione anche alle coppie omogenitoriali".

Appendino (M5S): "Meloni deve capire che in Italia ci sono famiglie arcobaleno"

A far partire la mobilitazione di oggi lo stop per Torino nel giugno scorso e per Milano a marzo 2023, alle trascrizioni. Un divieto che ha spinto sette sindaci di altrettante città italiane (Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari) a scrivere al Governo per annullare la disparità di trattamento. In sala c'era anche Chiara Appendino, primo amministratore in Italia a registrare all'Anagrafe tre bambini di coppie gay e lesbiche. "Meloni - commenta la parlamentare del M5S - continua ad usare l'utero in affitto come arma di distrazione di massa. La sua ideologia danneggia i figli di coppie omogenitoriali, che sono considerati di serie B. Meloni deve capire che in questo paese vi sono famiglie arcobaleno, le piaccia o non piaccia".

I sindaci