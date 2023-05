“Una mole di rugby”, nel weekend torna a Grugliasco la due giorni dedicata alla palla ovale

“Una mole di rugby”, giunta alla sua quarta edizione, ritorna al campo Angelo Albonico di Grugliasco! Una due giorni di gioco e divertimento dedicata alla palla ovale è in programma sabato 13 e domenica 14 maggio.

L’evento è organizzato dal CUS Torino Rugby, dai Rinoceronti Rugby e dall’Associazione Amici nel Rugby, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Grugliasco e della FIR (Federazione Italiana Rugby).

Sabato 13 maggio si terrà il 5° Torneo Old “Rinoceronti Day” e domenica 14 maggio il 4° torneo di Minirugby “Città Metropolitana di Torino” con le categorie U7, U9, U11, U13. Il tutto sarà suddiviso, vista la grande adesione, su due impianti: il principale, quello del Centro Universitario Sportivo torinese, il campo “Angelo Albonico” in strada del Barocchio 27, e il Certezza in Strada del Gerbido 109, entrambi a Grugliasco. Saranno presenti oltre 1.200 bambini, provenienti da tutta Italia e, per la prima volta quest’anno, dalla Francia, per un grande weekend dedicato al gioco del rugby.

Infine alla manifestazione è stato abbinato un progetto di sostenibilità: tutti i materiali utilizzati per il terzo tempo saranno compostabili. Inoltre tutti i partecipanti avranno la possibilità di acquistare un bicchiere in plastica riutilizzabile: la finalità degli organizzatori è infatti quella di non servirsi di bicchieri in plastica usa e getta.

Queste le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: “in questi cinque anni il torneo è diventato di rilievo nazionale. Nell’organizzazione è impegnato tutto il club, e richiede l’impiego di un gran numero di volontari. L’evento è cresciuto molto e sta diventando un fiore all’occhiello per il CUS Torino e per tutto il movimento rugbistico piemontese”.