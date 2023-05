Danni da maltempo: la Regione sblocca nuovi fondi per quasi tre milioni di euro

Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale.

La Regione Piemonte ha sbloccato per il primo semestre 2023 nuovi fondi per i Comuni della Provincia di Torino attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Sono 40 i progetti per 36 Comuni in Piemonte che potranno usufruire della prima trance 2023 del contributo regionale per un totale di circa 2 milioni 796 mila euro. Lo stanziamento, approvato con la delibera di maggio, si aggiunge ai fondi già stanziati nel 2022 (circa 2,435 milioni e 61 interventi a dicembre, circa 2 milioni 190 mila euro a ottobre distribuiti su 64 interventi, 2 milioni 117 mila a maggio per 20 interventi) raggiungendo quasi 10 milioni di euro e 183 interventi.

"La legge 38 - spiegano il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - sono fondi totalmente della Regione che l’Amministrazione regionale è riuscita a sbloccare per riprendere le graduatorie di fine 2022. I danni da maltempo hanno messo a dura prova le finanze degli enti locali e una delle priorità è supportare i sindaci nella messa in sicurezza dei territori".

All’Alessandrino sono destinati circa 528 mila euro per 13 interventi in 9 comuni. Nell’Astigiano arriveranno 47 mila euro a supporto di 2 Comuni. A Biella saranno finanziati due progetti per un importo di 36 mila euro, il numero di interventi nella provincia di Cuneo, è di 6 per 465 mila euro, 2 nella provincia di Novara con un contributo di 430 mila euro, mentre nella Provincia di Vercelli sono previsti 3 interventi e 458 mila euro e 4 nel Verbano Cusio Ossola per 406 mila euro, mentre nella provincia di Torino sono 8 con un finanziamento totale di 426 mila euro.

I progetti in provincia di Torino

Nel Torinese, per questa trance, il contributo andrà ai comuni di Pont Canavese per la messa in sicurezza versante meridionale complesso monumentale Torre Tellaria, a Cuorgnè per i primi interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante via del Castello, a Pomaretto per il consolidamento nicchia di frana Borgata Faure. A Bibbiana per la sistemazione idraulica del rio Marrone, a San Colombiano Belmonte per opere sul rio Boasca. A Vistrorio per opere sul torrente Chiusella, a Usseglio per movimentazione materiale d’alveo in corrispondenza del Ponte Ciamberlin. A Druento per la sistemazione del ponte Violino.