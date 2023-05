Gabriele Pantaleo spiega al Deegito come creare un contenuto SEO da prima pagina

L’intervento di Gabriele Pantaleo si è focalizzato sulla creazione di un contenuto testuale che possa finire nella prima pagina dei risultati dei motori di ricerca, spiegando nel dettaglio tutte le fasi di progettazione e scrittura di un contenuto efficace, esaustivo e che risponda perfettamente alle esigenze degli utenti. Nel più ampio ambito della SEO, acronimo che sta per Search Engine Optimization, il contenuto testuale è ciò che viene direttamente restituito agli utenti, e quindi deve rispondere in modo preciso e puntuale alle richieste di chi effettua una ricerca su Google. Per scrivere un contenuto testuale di questo tipo, vanno seguite delle regole precise e si devono tenere in considerazione diversi elementi, che Gabriele Pantaleo ha saputo spiegare in modo chiaro e d’impatto, fornendo anche diversi esempi presi dalla sua carriera che da copywriter l’ha portato a fondare un’agenzia SEO a suo nome, la PNT Solutions srl.