Sui tetti dei Docks Dora una "barricata" contro tutte le forme di guerra e di violenza [FOTO]

“La mia installazione più che una scultura è un concetto filosofico, un’idea - dice Ceccarelli -. Un no dichiarato a chiare lettere a tutte le forme di violenza e alle guerre, da quelle che si nascondono dentro le quattro mura ai conflitti mondiali, passando per le dipendenze, l’odio, l’ottusità. La forma ad “X” dell’opera simboleggia il rifiuto, il “NO!”, manifestato con il gesto dell’incrociare le braccia per poi battere la mano sul cuore, esprimendo il proprio dissenso per tutto ciò che di negativo c’è nel mondo. Il cavallo di Frisia rappresenta un simbolo iconico della difesa di ognuno di noi e delle libertà in toto. Forma, quindi, interpretabile secondo la sensibilità e la creatività di tutti”.