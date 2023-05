Francesco Occhetta ospite al Sermig per la Giornata del Perdono

Il perdono e la riconciliazione come strumenti per ricucire i rapporti personali e la società nel suo insieme. È il messaggio della “Giornata del Perdono” promossa ogni anno dal Sermig di Torino. Un’occasione di riflessione proposta per la prima volta nel 2015 con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Arsenale della Pace.

Quest’anno il confronto ruoterà intorno al tema della giustizia e vedrà la partecipazione martedì 16 maggio di Francesco Occhetta, gesuita e politologo, in libreria in queste settimane con “Le radici della giustizia”. Il rapporto tra la sicurezza e la libertà individuale, la presa in carico delle vittime, la riparazione possibile del danno da parte dei responsabili: spunti concreti per ricomporre i conflitti personali e sociali.

La giornata del 16 maggio prevede due momenti: il primo alle 18,45 con un incontro dell’Università del Dialogo sul tema “Le radici della giustizia”. Il secondo alle 21 con un momento di preghiera e restituzione nella chiesa Maria Madre dei Giovani dell’Arsenale della Pace.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine Youtube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta

Per info: 011-4368566 sermig.org - sermig@sermig.org