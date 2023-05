Attributi univoci degli NFT

I token non fungibili sono token digitali basati su blockchain che forniscono la rappresentazione delle risorse. Le risorse uniche potrebbero includere opere d'arte, file musicali, video o persino beni immobili digitali. Inoltre, gli NFT potrebbero essere certificati di proprietà digitale irreversibili per un acquisto specifico. Anche se gli NFT sono una tecnologia emergente ancora giovane, la dimensione del mercato di questi NFT è già enorme e sta diventando sempre più grande. Di seguito sono riportati gli attributi univoci chiave degli NFT. Inoltre, puoi anche verificare le innovazioni tecnologiche di Digital Yuan.

Indivisibilità

Un attributo unico dei token non fungibili è che i loro creatori li hanno resi indivisibili per servire la loro utilità predefinita. Ad esempio, un biglietto aereo singolo non può essere acquistato per essere utilizzato da due persone. Invece, uno richiederà due chiavi per essere utilizzate da due persone. Indivisibilità significa che non puoi dividere un NFT in token più piccoli, ma devi acquistare l'intero NFT per possedere un asset. Tuttavia, quando paghi per un NFT, possiedi l'intero oggetto o nessuno di esso se non paghi la tassa sull'acquisto.

Al contrario, il concetto di proprietà frazionaria è un altro miglioramento rispetto all'attributo NFT di indivisibilità. La proprietà frazionata consente a più utenti di possedere NFT, che rappresentano una quota delle risorse della vita reale.

Inoltre, la proprietà frazionata è un buon fattore nel settore immobiliare, dove gli utenti NFT possono applicare la percentuale di proprietà in diversi tipi di proprietà. È possibile applicare una situazione in cui più parti hanno NFT che rappresentano la proprietà degli appartamenti. Queste parti possono lavorare su accordi per l'utilizzo degli appartamenti e delineare le loro condizioni nei loro NFT. Alla fine, la proprietà frazionata aiuta ad affrontare i problemi di illiquidità. Tuttavia, mentre è impossibile dividere un NFT in più token, è più facile rappresentare un asset sotto forma di numerosi NFT.

Originalità

Un altro attributo unico dei token non fungibili è la loro unicità, che è correlata all'indivisibilità. Gli NFT sono unici per definizione, principalmente a causa dell'aspetto della non fungibilità. La fungibilità implica che è possibile sostituire un bene con un altro investimento simile. Molti dei beni fungibili sono identici e puoi facilmente dividere o scambiare beni fungibili l'uno con l'altro.

Al contrario, gli NFT offrono il valore della non fungibilità con l'unicità come carattere primario. In termini più semplici, la non fungibilità significa che potresti avere un solo tipo di NFT senza un'alternativa. L'identità è uno dei tratti distintivi degli NFT, che ne stabilisce il valore. In altre parole, gli NFT sono token crittografici che rappresentano risorse uniche con caratteristiche individuali. Alcune persone vedono la proprietà degli NFT come simile al diritto di un'opera d'arte antica o vintage da collezione.

Il valore degli NFT deriva principalmente dalla loro unicità poiché non è possibile scambiare le diverse opere d'arte di NFT. Pertanto, i creatori di NFT possono rivendicare il valore dei loro NFT. D'altra parte, i proprietari di NFT possono avere la certezza dell'importanza di un bene in loro possesso poiché gli NFT sono basati su blockchain. La tecnologia blockchain impedisce alle persone di interferire o manipolare le transazioni.

Autenticità

L'autenticità è uno dei tratti unici dei gettoni non fungibili che hanno guadagnato un'immensa attenzione. Questi token non fungibili rappresentano risorse del mondo reale ed è essenziale avere autenticità. In altre parole, il realismo esprime anche l'unicità degli NFT. Con l'NFT su una blockchain, è più facile trovare dettagli sugli NFT in modo efficace. Quando i proprietari di NFT trovano la pista di controllo associata agli NFT, promuovono la corretta verifica delle attività del mondo reale durante il trading o lo scambio.

Conclusione

Gli attributi unici di questi NFT aiutano a fornire le basi per stabilire un buon caso per il loro futuro. Oltre ai punti sopra elencati, gli NFT hanno altre caratteristiche speciali, come essere rari e dare la proprietà ai loro utenti.