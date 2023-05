Grattacielo Regione, Canalis (Pd): "Oltre mille dipendenti trasferiti, ma manca ancora un parcheggio per le bici"

"Meglio tardi che mai. Ora che mille dipendenti popolano il nuovo grattacielo della Regione, la Giunta Cirio si è finalmente accorta che manca un parcheggio bici, alla faccia della sostenibilità ambientale e dell’intermodalità dei trasporti. Nel rispondere al mio question time odierno – afferma la consigliera regionale del Pd Monica Canalis - la Giunta ha finalmente comunicato l’intenzione di realizzare 300 posti bici, anche se nel bilancio di previsione è stata prevista la spesa soltanto per 60 rastrelliere".

"Tengo comunque a sottolineare il ritardo della Giunta su un tema così importante per l’ambiente e per i trasporti. Da un lato la Giunta ha realizzato un parcheggio per più di 1.100 posti auto e dall’altro ha dimenticato il parcheggio bici, correndo ai ripari solo adesso. Molti dei 2.000 dipendenti e molti visitatori necessiteranno di un parcheggio bici, provenendo dalle piste ciclabili cittadine (in particolare via Nizza) e dalla stazione ferroviaria".

"La Regione promuove nelle proprie linee di programmazione la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili sul territorio piemontese. E’ una contraddizione che proprio nella sede principale dell’ente, luogo simbolo dell’istituzione regionale, non sia ancora prevista un’area bici, soprattutto se si considera che, dall’analisi dei sette punti conta-bici presenti in alcune piste ciclabili della città di Torino, emerge che nei primi due mesi del 2023 (gennaio e febbraio 2023) si registra un +6% di passaggi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a riprova dell’ampio utilizzo delle piste ciclabili torinesi", conclude Canalis. "La bici, combinata alla metropolitana e al treno, è la modalità di trasporto più ecologica ed economica. La Giunta Cirio faccia più attenzione".